Die AS Monaco kann weiterhin auf Ansu Fati bauen. Das Team aus dem Fürstentum zieht die Kaufoption für den 23-Jährigen, der für elf Millionen Euro dauerhaft zu den Monegassen wechselt und bis 2030 unterschreibt. Der FC Barcelona sichert sich eine Weiterverkaufsbeteiligung.

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𝐀𝐧𝐬𝐮 𝐅𝐚𝐭𝐢 avec l'AS Monaco jusqu'en 2030 !



Arrivé en prêt l'été dernier en provenance du FC Barcelone, l'attaquant espagnol s'engage pour 4 saisons avec le Club de la Principauté 🤝



𝐃𝐚𝐠𝐡𝐞 𝐀𝐧𝐬𝐮 ! — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 30, 2026

In jungen Jahren galt Fati bei den Katalanen als große Hoffnung und bekam bei seiner Vertragsunterzeichnung die Rückennummer zehn von Vereinslegende Lionel Messi. In die großen Fußstapfen konnte der Flügelspieler auch verletzungsbedingt nie treten. Jetzt folgt nach der erfolgreichen Leihe zu Monaco der dauerhafte Abschied.