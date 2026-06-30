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Offiziell Ligue 1

Ex-Wunderkind Fati verlässt Barça endgültig

von Dominik Sandler - Quelle: asmonaco.com
1 min.
Ansu Fati dreht nach einem Tor jubelnd ab @Maxppp

Die AS Monaco kann weiterhin auf Ansu Fati bauen. Das Team aus dem Fürstentum zieht die Kaufoption für den 23-Jährigen, der für elf Millionen Euro dauerhaft zu den Monegassen wechselt und bis 2030 unterschreibt. Der FC Barcelona sichert sich eine Weiterverkaufsbeteiligung.

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In jungen Jahren galt Fati bei den Katalanen als große Hoffnung und bekam bei seiner Vertragsunterzeichnung die Rückennummer zehn von Vereinslegende Lionel Messi. In die großen Fußstapfen konnte der Flügelspieler auch verletzungsbedingt nie treten. Jetzt folgt nach der erfolgreichen Leihe zu Monaco der dauerhafte Abschied.

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