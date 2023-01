Fiorentina-Machtwort bei Amrabat & González

Der AC Florenz will Sofyan Amrabat und Nicolás González (24) im Winter nicht abgeben. „Ich kann jetzt bestätigen, dass Sofyan Amrabat und Nico González nicht zum Verkauf stehen“, unterstrich Fiorentina-Geschäftsführer Joe Barone vor der gestrigen Partie gegen die AS Rom (0:2) und fügte an: „Präsident Commisso hat es bereits gesagt, ich kann das erneut für González und Amrabat bestätigen.“

Amrabat konnte mit herausragenden Leistungen für Marokko bei der WM in Katar auf sich aufmerksam machen. Neben dem FC Liverpool wird auch Atlético Madrid Interesse am Mittelfeldspieler nachgesagt. Nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato wird das Interesse vom 26-Jährigen erwidert. Demnach ist Amrabat vom Spielstil der Rojiblancos und dem sportlichen Projekt unter Diego Simeone sehr angetan.

