Nach Sommer-Aus: United schmiedet de Gea-Plan

545 Mal stand David de Gea für Manchester United zwischen den Pfosten. Im Sommer fand die Liaison zwischen dem Keeper und den Red Devils jedoch ein unrühmliches Ende. Zunächst ließ sich der 32-Jährige auf mehrere Gehaltskürzungen ein, dann wurde das Vertragsangebot von den Engländern doch noch zurückgezogen. Ein angemessener Abschied war der Vereinslegende also nicht vergönnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Was nicht war, kann aber noch werden. Die ‚Sun‘ berichtet, dass United de Gea einen Kurzzeitvertrag vorlegen möchte, um einen weiteren Torhüter in den eigenen Reihen zu haben, wenn André Onana (27) ab Januar für Kamerun beim Afrika-Cup weilt. Neben Onana können die Engländer nur auf Altay Bayindir (25) und Tom Heaton (37) zurückgreifen, es fehlt also ein dritter Keeper.

Lese-Tipp

United-CEO vor dem Aus

Ob de Gea als direkter Ersatz für Onana oder lediglich als Konkurrent für Bayindir und Heaton zurückkommen soll, lässt das Boulevardblatt offen. Fest steht aber: Sollte der 45-fache Nationalspieler den Daumen heben, stünde United eine hochwertige Alternative zur Verfügung. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass de Gea nach wie vor ohne Klub ist, also keine Ablöse kostet, und den Verein bereits kennt wie seine Westentasche.