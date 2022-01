Schalke: Becker vor Abschied?

Timo Becker könnte den FC Schalke 04 noch im Winter verlassen. Wie Trainer Dimitrios Grammozis auf der Pressekonferenz zur bevorstehenden Partie gegen Holstein Kiel (16.1.) erklärte, befindet sich der Verteidiger derzeit „zu Gesprächen“ mit einem anderen Verein. Um welchen Klub es sich handelt, verriet Grammozis jedoch nicht. Zur Debatte steht eine Leihe.

Becker spielt in der laufenden Spielzeit keine Rolle bei den Knappen. Der 24-Jährige kommt vorwiegend in der Regionalliga zum Einsatz und verbuchte lediglich fünf Kurzeinsätze bei den Profis in der Anfangsphase der Saison.