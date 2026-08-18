53-Millionen-Deal: Moreira unterschreibt morgen

Dem Wechsel von Diego Moreira (22) zum AC Mailand steht nichts mehr im Weg. Gianluca Di Marzio zufolge hat der Flügelspieler den Medizincheck erfolgreich hinter sich gebracht. Die Vertragsunterschrift erfolgt laut dem italienischen Journalisten am morgigen Mittwochmorgen.

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.@acmilan, terminate le visite mediche di Diego Moreira. Domani mattina la firma sul contratto pic.twitter.com/8k0mzeXvJB — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 18, 2026

Milan und Racing Straßburg haben sich nach FT-Infos auf eine Ablöse in Höhe von 53 Millionen Euro plus Boni geeinigt. Auch RB Leipzig hatte sich um den belgischen Nationalspieler bemüht, muss sich trotz einer vorherigen Einigung mit dem Spieler im Poker allerdings den Rossoneri geschlagen geben.