Neue Option für Unions Burcu

Racing Straßburg zeigt konkretes Interesse an einer Verpflichtung von Livan Burcu. Nach Informationen der ‚Bild‘ beobachtet der französische Ligue 1-Klub die Situation des 21-jährigen Offensivakteurs vom 1. FC Union Berlin genau, weshalb ein Sommerabgang zum Thema werden könnte. Auch der FC Turin bekundete jüngst Interesse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Burcu war im Sommer nach einer einjährigen Leihe zu Zweitligist 1. FC Magedeburg an die Alte Försterei zurückgekehrt, nachdem die Köpenicker den Rechtsfuß 2024 für 300.000 Euro vom SV Sandhausen losgeeist hatten. Nach einer Sprunggelenksverletzung zu Saisonbeginn bringt es Burcu in dieser Spielzeit auf neun überwiegend kurze Bundesliga-Einsätze.