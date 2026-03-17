Bayern vor Pflichtaufgabe: Rätsel um Urbig-Einsatz

Im Vorfeld zum Rückspiel des Champions League-Achtelfinals steht vor allem die Frage im Raum, wer beim FC Bayern das Tor hüten wird. Bei der Pressekonferenz am Dienstagnachmittag konnte Trainer Vincent Kompany dazu aber noch keine endgültige Auskunft geben. „Die Entscheidung wird rein medizinisch sein. Wenn alles normal läuft, steht Urbig im Tor. Und wenn nicht, werden wir eine andere Lösung finden - und das werden wir auch machen“, erklärte der Belgier.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte Urbig nicht einsatzfähig sein, muss Leonard Prescott ran. Dass der 16-Jährige in die Bresche springen müsste, falls Urbig ausfällt, bestätigte Kompany. Allerdings sieht er keinen Druck beim Youngster. Vielmehr nimmt er die erfahrenen Profis in der Mannschaft umso mehr in die Verantwortung: „Er ist sehr ruhig. Sollte er morgen spielen müssen, erhält er unsere volle Unterstützung.“

Obwohl das Hinspiel mit 6:1 sehr deutlich ausging, wollen sich die Münchner laut Tom Bischof nicht auf dem Polster ausruhen. „Wir erwarten, dass Atalanta alles hereinwirft und weiterkommen will. Sie werden über die Außen kommen, da haben sie schnelle Spieler - und für uns ändert sich gar nichts, wir wollen gewinnen“, so der Youngster, der voraussichtlich auf der Linksverteidiger-Position auflaufen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

So könnten die Bayern spielen