2. Bundesliga
VfL: Jenz führt Wechsel-Gespräche
@Maxppp
Moritz Jenz (27) forciert einen Abschied vom VfL Wolfsburg. Der Innenverteidiger führt Gespräche mit dem AC Monza, berichtet der ‚kicker‘. Ein Jahr vor Vertragende stehen die Wölfe einem Jenz-Abgang offen gegenüber.
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Anders gestaltet sich die Situation bei Joakim Maehle (29). Laut dem ‚kicker‘ hat der Zweitligist in den vergangenen Tagen zwei Angebote von Olympiakos Piräus für den Linksverteidiger abgelehnt.
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