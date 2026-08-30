Moritz Jenz (27) forciert einen Abschied vom VfL Wolfsburg. Der Innenverteidiger führt Gespräche mit dem AC Monza, berichtet der ‚kicker‘. Ein Jahr vor Vertragende stehen die Wölfe einem Jenz-Abgang offen gegenüber.

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Anders gestaltet sich die Situation bei Joakim Maehle (29). Laut dem ‚kicker‘ hat der Zweitligist in den vergangenen Tagen zwei Angebote von Olympiakos Piräus für den Linksverteidiger abgelehnt.