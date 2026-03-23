Also doch: Griezmann verlässt Atlético

Mit etwas Verspätung kehrt Antoine Griezmann (35) dem europäischen Fußball im Anschluss an die Saison den Rücken. Fabrizio Romano berichtet von einer Einigung mit Orlando City. Schon im Winter war sich der Linksfuß mit dem MLS-Vertreter einig, entschied sich dann aber auch für einen Verbleib bei Atlético Madrid.

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Laut Romano fließt keine Ablöse für Griezmann, der bei den Rojiblancos aber eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag steht. Die ‚Marca‘ ergänzt, dass der Weltmeister von 2018 während der Länderspielpause in die USA reisen wird, um den Wechsel zu vollziehen.