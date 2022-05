Adeyemi und Co.: BVB wartet auf Haaland

Aus Norwegen war zuletzt zu vernehmen, dass Erling Haaland noch bis Ende Juni Zeit bliebe, um von seiner Klausel Gebrauch zu machen. Klar ist jedenfalls seit gestern Abend: Die ursprünglich kolportierte Deadline vom 30. April ist überschritten, mit den Haaland-Millionen kann Borussia Dortmund somit vorerst nicht fest planen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Erst einmal müssen wir wissen, dass wir einen neuen Erling Haaland brauchen“, sagte Hans-Joachim Watzke dementsprechend am Freitagabend bei ‚19:09 – der schwarzgelbe Talk‘ der ‚Ruhr Nachrichten‘. Bezug nahm Watzke vor allem auf Karim Adeyemi (20), der von RB Salzburg kommen soll.

„Ich glaube, der Spieler hat schon mehr oder weniger das Gefühl vermittelt, dass er zum BVB will. Das müssen wir irgendwie hinkriegen“, so Watzke. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass man Adeyemi keine Ausstiegsklausel einräumen will. Zudem steht die Finanzierung noch nicht komplett, weil sich Haalands Zukunft in der Schwebe befindet. „Er muss eine Entscheidung treffen, sie wird irgendwann kommen“, sagt Watzke nicht ohne Ungeduld.

Weitere Personalien in der Schwebe

Fakt ist: Die Personalie Haaland zieht einen Rattenschwanz weiterer Entscheidungen nach sich. Analog zu Adeyemi ist sich der BVB auch mit Nico Schlotterbeck (22) vom SC Freiburg einig. Auch hier steht und fällt die Art der Finanzierung mit dem Haaland-Transfer.

Darüber hinaus besteht Interesse an weiteren Stürmern wie Hugo Ekitike (19/Stade Reims) oder Adam Hlozek (19/Sparta Prag). Weitere Baustellen: Die Außenverteidiger-Positionen sowie das zentrale Mittelfeld.