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Bundesliga

Angebot: Bahn frei für Atubolu?

von Lukas Weinstock - Quelle: Fabrizio Romano
Gerónimo Rulli hat seine Handschuhe mit seinem Arm eingeklemmt @Maxppp

Manchester City geht im Poker um Gerónimo Rulli (34) den nächsten Schritt. Laut Fabrizio Romano haben die Skyblues Olympique Marseille ein offizielles Angebot für den Keeper unterbreitet. Die Verhandlungen zwischen den Klubs laufen.

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Eine wichtige Entwicklung ist das für Noah Atubolu (24). Der Torwart in Diensten des SC Freiburg ist auf der Suche nach einem neuen Verein, OM zeigt laut ‚Sky‘ konkretes Interesse. Geben die Franzosen Stammkeeper Rulli ab, ist der Weg für Atubolu frei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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