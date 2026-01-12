Eintracht: Nächster Interessent für Amenda

Der FC Valencia hat ein Auge auf Aurèle Amenda geworfen. Laut der spanischen Radiosendung ‚Tribuna Deportiva‘ soll der 22-Jährige aufgrund der akuten Verletzungsprobleme in der Defensive des ostspanischen Teams noch im Winter den Weg in La Liga finden. Bereits im vergangenen Sommer hatte Valencia den Schweizer auf der Liste.

Amenda war im Sommer 2024 für rund neun Millionen Euro vom BSC Young Boys nach Hessen gewechselt und ist noch bis 2029 vertraglich an die Eintracht gebunden. Durchsetzen konnte sich der Innenverteidiger am Main bisher jedoch nicht. Der Berater des Youngsters machte in der vergangenen Woche öffentlich Druck, da die Rolle als Notnagel nicht den Vorstellungen des Spielers entspricht. Zuletzt wurde Amenda mit dem OGC Nizza in Verbindung gebracht. Aber auch der FC Turin gilt als interessiert.