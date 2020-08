Obi Mikel kehrt nach England zurück

Die Rückkehr von John Obi Mikel nach England ist perfekt. Wie Stoke City offiziell mitteilt, steht der 33-Jährige ab sofort in Diensten der Potters. Dem Vernehmen nach unterzeichnet der defensive Mittelfeldakteur einen Einjahresvertrag beim englischen Zweitligisten.

Der zuletzt vereinslose Obi Mikel, der auf der Insel bereits für den FC Chelsea und den FC Middlesbrough gespielt hatte, war in der vergangenen Saison für den türkischen Klub Trabzonspor tätig. Dort kam er auf 19 Einsätze.

Signing #⃣4⃣



John Obi Mikel is Stoke City’s fourth recruit of the summer.#SCFC 🔴⚪️