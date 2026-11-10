Der FC Bayern reagiert offenbar nicht mit externer Verstärkung auf die Entlassung von Nils Schmadtke. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge ist der zuletzt gehandelte Christopher Vivell kein Thema mehr an der Säbener Straße. Stattdessen soll die Nachfolge intern geklärt werden.

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Der Grund ist durchaus interessant: Wie das Fachmagazin ausführt, wollen die Münchner „nicht zwingend den nächsten höherrangigen Mitarbeiter mit RB-Vergangenheit“ an Bord holen. Das trifft bereits auf Christoph Freund (Sportdirektor), Jochen Sauer (Direktor Entwicklung), Bernhard Seonbuchner (Direktor Entwicklung) und Richard Kitzbichler (Koordinator Talentförderung) zu.