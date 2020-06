Griezmann: „Karriereende in Amerika“

Antoine Griezmann will zum Ende seiner Laufbahn über den großen Teich gehen. „Ich weiß nicht, bei welcher Mannschaft, aber ich will dort unbedingt spielen. Mein Ziel ist es, meine Karriere in den Vereinigten Staaten zu beenden mit der Chance, dort eine große Rolle zu spielen und einen Titel zu gewinnen“, gibt der Angreifer vom FC Barcelona gegenüber der ‚Los Angeles Times‘ Einblicke in seine Planungen.

Zunächst steht für Griezmann aber die Herausforderung, sich bei Barça durchzusetzen, oben auf der Agenda. Der Weltmeister besitzt bei den Katalanen noch einen Vertrag bis 2024. Bislang konnte Griezmann seine Qualitäten im Trikot der Blaugrana aber nur bedingt zeigen.