Eichhorn fasst Wechsel-Entschluss

Mit nur 16 Jahren spielt Kennet Eichhorn bereits regelmäßig 2. Bundesliga. Dabei schwimmt er nicht einfach nur mit, sondern zählt oft zu den besten Spielern auf dem Feld. Kein Wunder, dass Hertha BSC den Mittelfeldspieler gerne halten möchte. Doch zahlreiche Schwergewichte buhlen um Eichhorn, der jetzt einen Entschluss gefasst hat.

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, kann sich die Alte Dame einen Verbleib des Juwels abschminken. Dem Blatt zufolge plant Eichhorn einen Sommerwechsel. Der Teenie wolle bei einem großen Klub auf höchstem Niveau trainieren.

Zahlreiche Optionen

Die Interessenten stehen Schlange, in Deutschland wollen vor allem der FC Bayern München, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt den Rechtsfuß haben. Während die Bayern mit einem Winter-Vorstoß bei Eichhorn abblitzten, intensivierten zuletzt die Adlerträger ihre Bemühungen. Die Chancen der Eintracht sollen dabei unter anderem dank der Aussicht auf Spielzeit nicht schlecht stehen. Auch Top-Vereine aus dem Ausland wie Real Madrid haben Eichhorn auf dem Zettel.

Mit einer variablen Ausstiegsklausel von zehn bis zwölf Millionen Euro ist der Senkrechtstarter für die interessierten Vereine dabei mehr als erschwinglich. Aktuell fehlt Eichhorn wegen einer Sprunggelenksverletzung, wann er wieder zum Einsatz kommt, ist unklar. Dem Poker um ihn dürfte das aber keinen Abbruch tun.