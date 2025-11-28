BVB wird nervös: Zwei Wunschziele für Schlotterbeck

Noch vor wenigen Tagen hatte sich Sportdirektor Sebastian Kehl optimistisch gezeigt, dass Nico Schlotterbeck seinen 2027 auslaufenden Vertrag verlängert. Der 25-Jährige ist seit seiner Rückkehr weder in der Nationalmannschaft noch beim BVB verzichtbar und macht damit auch diverse andere Topklubs auf sich aufmerksam.

Der ‚Bild‘ zufolge hat sich Schlotterbeck jetzt bei einem Wechsel auf zwei Optionen festgelegt. Der deutsche Nationalspieler soll mit einem Transfer nach England oder zum FC Bayern liebäugeln. In England hat der FC Liverpool Interesse an Schlotterbeck. Die Münchner waren schon 2022 intensiv am Verteidiger dran, der sich aber für einen Wechsel an die Strobelallee entschied.

Noch hat Schlotterbeck keine Entscheidung für seine Zukunft getroffen. Laut der ‚WAZ‘ wächst im Lager der Schwarz-Gelben aber die Nervosität. In den vergangenen Tagen war unter anderem berichtet worden, dass Schlotterbeck unzufrieden mit der Spielweise unter Niko Kovac sei. Auch ein Video, in dem es den Anschein hat, dass der ehemalige Freiburger Kehl den Handschlag verweigert, sorgte für Aufsehen. „Ein Selbstläufer ist die Verlängerung nicht mehr“, schlussfolgert die Zeitung.