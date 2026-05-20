Köln: Schwäbe auf dem Markt platziert

Gegebenenfalls muss sich der 1. FC Köln nach einer neuen Nummer eins umsehen. Laut der ‚Sport Bild‘ wird Stammkeeper Marvin Schwäbe (31) aktiv auf dem Markt angeboten. Hintergrund sei, dass der Bundesligist aktuell keine Anstalten in Bezug auf eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus macht.

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Schwäbe steht seit 2021 am Geißbockheim zwischen den Pfosten, in der abgelaufenen Aufstiegssaison verpasste er keine einzige Spielminute in der Liga und erwies sich als zuverlässiger Rückhalt. Der frühere deutsche U-Nationalspieler ließ zuletzt selbst durchblicken: „Ich bin auch ehrgeizig und will so gut, hoch und bestmöglich spielen, wie es nur geht.“