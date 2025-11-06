Menü Suche
Kommentar
Offiziell Championship

Romeu feiert Rückkehr

von Dominik Schneider
Oriol Romeu im Girona-Trikot @Maxppp

Der FC Southampton holt einen alten Bekannten an Bord. Wie die Saints mitteilen, unterzeichnet Oriol Romeu einen Vertrag bis zum Saisonende. Der 34-Jährige war bereits von 2015 bis 2022 für den englischen Traditionsklub aktiv.

Unter der Anzeige geht's weiter
Southampton FC
Romeu RETURNS ❤️
Bei X ansehen

„In jeder Hinsicht bin ich froh, wieder da zu sein, und ich bin motiviert, mein Bestes zu geben“, wird der spanische Mittelfeldspieler auf der Website des Klubs zitiert. Seit Sommer war Romeu vereinslos, davor stand er beim FC Barcelona in Lohn und Brot.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Championship
Southampton
Oriol Romeu

Weitere Infos

Championship Championship
Southampton Logo FC Southampton
Oriol Romeu Oriol Romeu
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert