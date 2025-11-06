Romeu feiert Rückkehr

Der FC Southampton holt einen alten Bekannten an Bord. Wie die Saints mitteilen, unterzeichnet Oriol Romeu einen Vertrag bis zum Saisonende. Der 34-Jährige war bereits von 2015 bis 2022 für den englischen Traditionsklub aktiv.

„In jeder Hinsicht bin ich froh, wieder da zu sein, und ich bin motiviert, mein Bestes zu geben“, wird der spanische Mittelfeldspieler auf der Website des Klubs zitiert. Seit Sommer war Romeu vereinslos, davor stand er beim FC Barcelona in Lohn und Brot.