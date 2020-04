Barça: Braithwaites forsche Zukunftspläne

Martin Braithwaite gibt sich angesprochen auf seine Zukunft beim FC Barcelona selbstbewusst. „Ich bin sicher, ich werde noch mehr als viereinhalb Jahre (entsprechend der Vertragslaufzeit, Anm. d. Red.) bleiben“, prophezeit der dänische Mittelstürmer im Gespräch mit ‚ESPN‘, „so stelle ich mir das vor.“

Braithwaite weiter: „Ich möchte, dass die Leute auf diese Mannschaft, in der ich gespielt habe, zurückblicken und sagen: ‚Ja, das war eine der besten Mannschaften in der Geschichte von Barça.‘“ Per Ausstiegsklausel für 18 Millionen Euro von CD Leganés losgeeist, stieß der 28-Jährige im Januar zu den Blaugrana.