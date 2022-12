Dalot-Vertrag: United drückt aufs Gaspedal

Manchester United drückt bei den Bemühungen um eine Vertragsverlängerung mit Diogo Dalot aufs Gaspedal. Wie der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, steht nach der Weltmeisterschaft ein Treffen zu Gesprächen an, der englische Rekordmeister will den Rechtsverteidiger unbedingt halten.

Dalots Vertrag bei United läuft am Saisonende aus. In Panik verfallen müssen die Red Devils deshalb aber nicht, schließlich können sie das Arbeitspapier per Option um ein Jahr verlängern. Aktuell weilt Dalot mit Portugals Nationalteam bei der WM in Katar. Am morgigen Samstag (16 Uhr) steht das Viertelfinale gegen Marokko an.

