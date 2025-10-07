Große Kaderlücke: Nagelsmann spielt mit dem Feuer

Auch wenn Nick Woltemade (23) in seinen bisherigen vier Länderspielen nicht traf und beim 3:1 gegen Nordirland vom Kölner Publikum sogar ausgepfiffen wurde: Auf dem 1,98-Meter-Schlaks ruhen im DFB-Angriff viele Hoffnungen. Erst recht, nachdem er bei seinem neuen Klub Newcastle United mit vier Toren in den ersten sieben Spielen einstieg.

Doch vor den wichtigen WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg (Freitag, 20:45 Uhr) und in Nordirland (Montag, 20:45 Uhr) ist Woltemade erst heute Abend im deutschen Quartier angekommen. Ein grippaler Infekt setzt ihn außer Gefecht. Ob und wann er einsatzbereit sein wird, ist unklar.

Füllkrug sollte nachnominiert werden

Auf eine Nachnominierung verzichtet Bundestrainer Julian Nagelsmann bislang – und das, obwohl kein Stürmer im deutschen Kader steht, der sich als klarer Zielspieler im Strafraum versteht. Maximilian Beier (22/Borussia Dortmund) ist am stärksten, wenn er um eine klare Neun herum agieren kann. Jonathan Burkardt (25/Eintracht Frankfurt) ist ein intelligenter, mitspielender Stürmer, aber wahrlich kein Brecher. Tim Kleindienst (30/Borussia Mönchengladbach) und Kai Havertz (26/FC Arsenal) sind verletzt, Niclas Füllkrug (32) wurde nicht nominiert.

Im Fall Füllkrug gibt es passable Gründe, blieb der Neuner von West Ham United doch in dieser Saison noch gänzlich ohne Torbeteiligung. Doch zeigte die Vergangenheit, dass sich Deutschland mit einem körperlich präsenten Angreifer nicht selten leichter tat, Tore zu schießen. Füllkrugs DFB-Quote mit einer Torbeteiligung pro 63 Minuten Einsatzzeit untermauert diese These. Den Spielertyp Füllkrug – und sei es nur als Joker – zur Verfügung haben, ist wertvoller, als strikt nach aktueller Form zu nominieren.

Spannender DFB-Nachwuchs

Und selbst wenn Nagelsmann dringend bei der Ausbootung des 32-Jährigen bleiben will, gibt es noch andere interessante Optionen. Im Kader der deutschen U21 tummeln sich etwa gleich vier Mittelstürmer: Ilyas Ansah (20/Union Berlin) und Nicolò Tresoldi (21) befinden sich beide in bestechender Form. Nelson Weiper (20/Mainz 05) und Dzenan Pejcinovic (20/VfL Wolfsburg) sind spannende Talente für die Zukunft.