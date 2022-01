Bericht: Atlético holt Mandava

Atlético Madrid hat auf der vakanten linken Abwehrseite offenbar einen neuen Spieler an Land ziehen können. Wie der Journalist Pedro Sepúlveda vom portugiesischen Fernsehsender ‚SIC Noícias‘ berichtet, haben sich die Rojiblancos mit dem OSC Lille auf einen Transfer von Reinildo Mandava geeinigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Linksverteidiger mache sich heute auf den Weg nach Madrid. Ob es sich bei dem Deal um eine Leihe oder einen festen Transfer handelt, ist zur Stunde noch offen.

Bei den Doggen zählt Mandava zum Stammpersonal. In der laufenden Saison stand der 28-Jährige in 27 Pflichtspielen für den französischen Klub auf dem Rasen. In Madrid wird der mosambikische Nationalspieler mit Renan Lodi (23) um einen Stammplatz auf der linken Abwehrseite konkurrieren.