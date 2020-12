Darmstadt: Anfang kommentiert Isherwood-Gerücht

Markus Anfang hat Stellung zur Personalie Thomas Isherwood bezogen. „Ein großer Innenverteidiger, Linksfuß, bei Bayern München ausgebildet und mit knapp 23 Jahren in einem entwicklungsfähigen Alter – das ist sicher ein interessanter Spieler, ohne dass ich jetzt mehr dazu sagen könnte“, lässt der Trainer des SV Darmstadt 98 gegenüber dem ‚kicker‘ tief blicken. Die ‚Bild‘ hatte den Schweden, der von 2015 bis 2018 für die U19 sowie die zweite Mannschaft des FC Bayern aufgelaufen war, mit den Hessen in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Serdar Dursun, der immer wieder mit einem Winterabschied in Verbindung gebracht wird, rechnet Anfang nicht mit einem Wechsel: „Ich gehe von nichts anderem aus. Serdar hatte sein Transferfenster im Sommer. Er weiß, was er an uns hier hat. Er schießt viele Tore und sieht, dass es ihm zugutekommt, wie wir spielen. Wenn er wechseln wollte, hätte er das mitgeteilt. Serdar ist für mich bis zum Sommer definitiv Bestandteil der Mannschaft.“