Real Madrid sollte sich darum bemühen, einen Abnehmer für Vinicius Junior (26) zu finden, um zumindest einen Teil seiner sportlichen Probleme zu lösen. Dessen ist sich die große Mehrheit der FT-User sicher. In einer Umfrage stimmten deutliche 77 Prozent der 2285 Teilnehmer dafür, dass ein Abgang des Brasilianers, der in Kombination mit Kylian Mbappé (27) einfach nicht funktionieren will, der richtige Schritt wäre.

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Wie kann Real Madrid das sportliche Problem lösen? Vinicius Junior abgeben Kylian Mbappé abgeben Das Spielsystem umstellen Eine andere Lösung (Kommentare) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Nur zehn Prozent der Leser würden stattdessen eher Mbappé ziehen lassen. Ebenfalls zehn Prozent sehen die Chance auf eine vernünftig funktionierende Koexistenz der beiden Superstars, wenn Trainer José Mourinho nur das geeignete Spielsystem finden würde. Das ist zumindest in den kommenden vier Ligaspielen keine Option. Da sitzt Vinicius eine Rotsperre ab, die er sich am Wochenende gegen den FC Villarreal eingehandelt hat.