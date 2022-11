Gosens sorgt sich um WM-Teilnahme

Robin Gosens (28) bangt um sein Ticket für den finalen WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft. „Die Teilnahme ist für mich in Gefahr“, ordnete der Profi von Inter Mailand im Vorfeld der Partie gegen Bayern München in einer Presserunde ein. „Die Spieler, die im Verein gut spielen, sind auch bei der Weltmeisterschaft dabei“, so Gosens, der bei Inter erst auf 181 Ligaminuten kommt.

Der 14-fache Nationalspieler denkt allerdings, „dass ich jedes Mal, wenn ich in der Nationalmannschaft gespielt habe, gut gespielt habe. Ich kann nur weiterhin bestmöglich trainieren und mein Bestes geben, wenn ich spiele. Ich hoffe, der Trainer sieht das.“ Am 10. November will Bundestrainer Hansi Flick sein 26-köpfiges Aufgebot bekanntgeben.