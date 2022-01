Bericht aus Brasilien: Alario vor Leih-Wechsel

Palmeiras São Paulo und Bayer Leverkusen sind sich bei den Verhandlungen für einen Wechsel von Lucas Alario angeblich einig geworden. Wie ‚UOL Esporte‘ berichtet, wird sich der Argentinier den Brasilianern in Kürze per Leihe anschließen. Das Leihgeschäft soll sich dem Bericht zufolge über ein Jahr erstrecken.

Auch wenn das Transferfenster in Brasilien noch bis zum 12. April offen ist, versucht Palmeiras, den Deal schnell über die Bühne zu bringen. Im Februar steht für den amtierenden Sieger der Copa Libertadores die FIFA Klub-Weltmeisterschaft auf dem Programm. Dort will Palmeiras gerne mit einer neuen Nummer neun an den Start gehen.