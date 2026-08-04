Arsenal lauert: Vini-Poker spitzt sich zu

Zeitnah findet der Showdown mit Gesprächen zwischen Vinicius Junior und der Vereinsführung von Real Madrid statt. ‚ESPN‘ berichtet, dass für Mittwoch das Treffen zwischen beiden Seiten geplant ist. Der Vertrag des brasilianischen Superstars im Bernabéu läuft 2027 aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Madrilenen möchten Vini zwar langfristig halten, haben aber laut ‚ESPN‘ nicht vor, das letzte Angebot zur Verlängerung zu erhöhen. Real bietet aktuell ein Gehalt von 22 Millionen Euro pro Saison, während Vini 30 Millionen pro Spielzeit fordern soll.

Gelingt den Parteien weiterhin keine Einigung, könnte es in diesem Sommer tatsächlich zum Wechsel kommen. Dem Bericht zufolge befürworten inzwischen einflussreiche Personen bei Real einen Verkauf des Offensivspielers. In Lauerstellung befindet sich insbesondere der FC Arsenal.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Gunners wächst nach Informationen von ‚ESPN‘ der Optimismus, der englische Meister rechne bei einem Transfer mit einer Ablöse von 150 Millionen Euro. Arsenal-Coach Mikel Arteta höchstpersönlich soll schon Kontakt zu Vini aufgenommen haben.