Alvarez-Poker: Atlético von Barça genervt

von Daniel del Federico - Quelle: Sport
1 min.
Julián Alvarez bejubelt einen Treffer @Maxppp

Der FC Barcelona muss seine Hoffnungen auf eine Verpflichtung von Julián Alvarez im Sommer wohl begraben. Nach Informationen der ‚Sport‘ schließt Atlético Madrid einen Verkauf des 26-Jährigen an die Katalanen nach aktuellem Stand aus. Die Madrilenen seien zunehmend genervt von den öffentlichen Bemühungen der Blaugrana um den argentinischen Weltmeister.

Dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro und eines bis 2030 datierten Vertrags sitzt Atlético am längeren Hebel, um einen Transfer zum amtierenden spanischen Meister zu verhindern. Erst bei einem Angebot von deutlich über 100 Millionen Euro würden die Colchoneros einen Abgang des Stürmers ins Ausland in Erwägung ziehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
