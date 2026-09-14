Ballon d’Or: Deutliche Ansage von Yamal

Lamine Yamal positioniert sich im Rennen um den diesjährigen Ballon d’Or. Im Interview mit ‚Movistar Plus‘ bekräftigt der 19-Jährige: „Wem würde ich ihn geben? Dem besten Spieler der Welt. Wem werden sie ihn geben? Das ist schon eine sehr lange Diskussion. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es nur zwei der Besten der Welt gibt, und dieses Jahr hätte ich ihn verdient, wegen dem, was ich gewonnen habe. Für mich sind Kylian Mbappé und ich die beiden Besten der Welt. Für mich ist das klar, und jeder, der die Spiele sieht, weiß das.“

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Der Flügelspieler, der im Sommer mit Spanien die Weltmeisterschaft gewann, dabei aber nur ein Tor erzielt hatte, legt nach: „Ich hatte ein großartiges Jahr. Ich glaube nicht, dass ich Wahlkampf betreiben muss. Jeder kann denken, was er will. Ich bin stolz auf das, was ich geleistet habe, und ich kann mir nichts mehr wünschen.“ Vor einigen Tagen hatte auch Mbappé gegenüber ‚France Football‘ seinen Hut in den Ring geworfen: „Der beste Torschütze in der Geschichte der Weltmeisterschaft zu sein und bei dem wichtigsten Turnier, das es gibt, alle großen Legenden der Sportgeschichte hinter sich zu lassen, ist etwas, das sich ins Gedächtnis brennt – ein weltweites Ereignis. Für wen stimme ich ab? Für mich.“