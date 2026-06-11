Mit Rihito Yamamoto (24/VV St. Truiden) und Mio Backhaus (22/SV Werder) hat der SC Freiburg bereits zwei Neuverpflichtungen unter Dach und Fach gebracht. Mit Keisuke Goto (21) kommt ein japanischer Yamamoto-Landsmann hinzu, der ebenfalls in der vergangenen Spielzeit bei St. Truiden aktiv war.

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Goto ging als Leihstürmer für die STVV auf Torejagd und verlässt nun dauerhaft seinen Stammklub RSC Anderlecht in Richtung Freiburg. Dem Vernehmen kassiert der Brüssler Vorortklub eine Ablöse in Höhe von elf Millionen Euro. Die Vertragslaufzeit nennen die Freiburger wie üblich nicht. In St. Truiden war der japanische WM-Fahrer in 40 Pflichtspielen an 21 Treffern direkt beteiligt.

„Der SC Freiburg war schon vor ein paar Monaten sehr interessiert an mir. Ich habe von Anfang an gespürt, dass mich die Verantwortlichen wirklich wollen, das war einer der Hauptgründe, warum ich mich für Freiburg entschieden habe. Ich habe auch einige Spiele in der Europa League gesehen. Für mich ist das ein großer Verein und ich freue mich sehr auf die kommende Saison“, begründet Goto seinen Wechsel.

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„Mit Keisuke konnten wir einen spannenden Spieler mit interessanten Anlagen für uns gewinnen. Seine draufgängerische Spielweise wird uns guttun“, führt Vorstand Jochen Saier aus, „er sucht gerne die Tiefe, hat ein gutes Raumgefühl und zudem das Gespür, wie er sich im Strafraum verhalten muss. Eine gewisse Zeit für Integration und Weiterentwicklung wird er sicherlich brauchen – und sie auch bekommen. Wir freuen uns.“