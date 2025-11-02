Vor Bayern-Duell: PSG bangt um Dembélé

Ousmane Dembélé (28) bereitet den Verantwortlichen von Paris St. Germain weiter Sorgen. Auf Aufnahmen nach dem gestrigen 1:0-Sieg gegen den OGC Nizza ist zu hören, wie Dembélé sagt: „Ich habe Schmerzen am Oberschenkel. Es tut richtig weh.“ Gegen Nizza wurde der Ballon d’Or-Gewinner in der 72. Minute eingewechselt. Zwischen September und Oktober hatte Dembélé sieben Spiele wegen seiner Oberschenkelprobleme verpasst.

Trainer Luis Enrique meint: „Man sollte ruhig bleiben und auf sein Befinden achten. Egal, ob er zehn oder zwanzig Minuten spielt, er beeindruckt, und wir sind froh, seine Entwicklung zu verfolgen.“ Am Dienstag empfängt PSG in der Champions League den FC Bayern.