PSG: Al-Khelaïfi stärkt Campos den Rücken

Nasser Al-Khelaïfi hat klargestellt, dass er keine Zweifel an seinem Kaderplaner Luis Campos bei Paris St. Germain hat. „Luis Campos ist sehr glücklich in Paris. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was Luis Campos macht, seit er hier ist. Ich möchte, dass er seinen Vertrag mit PSG verlängert“, unterstreicht der PSG-Präsident gegenüber dem französischen Fernsehsender ‚Canal +‘.

Campos fungiert seit 2022 als strategischer Berater beim Pariser Nobelklub. Da der Kontrakt im kommenden Sommer ausläuft, war unklar, wie PSG mit dem Portugiesen plant. Zudem kamen Gerüchte um den früheren Atlético-Funktionär Andrea Berta auf. Al-Khelaïfi räumt aber nun mit den Gerüchten auf: „Seit ich Präsident bin, habe ich noch nie eine solche Osmose zwischen einem Sportdirektor und seinem Trainer gespürt.“