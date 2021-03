Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Bei Jérôme Boateng stehen die Zeichen auf Abschied. Laut ‚Sport Bild‘ und ‚Bild‘ wird der FC Bayern dem Innenverteidiger kein neues Vertragsangebot unterbreiten. Das aktuelle Arbeitspapier des 32-Jährigen läuft aus. Topklubs aus Italien und England sollen interessiert sein.

RB Leipzig

Die Sachsen vermelden Vollzug. Von Ajax Amsterdam wechselt Brian Brobbey zum Bundesligisten. Das 19-jährige Sturmtalent unterschreibt bis 2025. Eine Ablösesumme wird nicht fällig, da Brobbeys Vertrag in Amsterdam zum Saisonende ausläuft.

+++ Transfer-🆙date +++



Welkom, Brian #Brobbey! Der niederländische Stürmer wechselt zum 1. Juli 2021 von @AFCAjax zu #RBLeipzig, wo er einen Vertrag bis 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ erhält.



Alle Infos 👉 https://t.co/ejoaihfOt5 pic.twitter.com/xmZTW5M5qR — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) March 12, 2021

VfL Wolfsburg

Bei den Wolfsburgern könnte sich ein Trainerwechsel anbahnen. Laut der ‚Sport Bild‘ ist es „äußerst unwahrscheinlich“, dass Oliver Glasner auch in der kommenden Saison die Wölfe trainiert. Der Übungsleiter wird mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht. „Ich habe nicht mit Gladbach gesprochen, es hat sich auch niemand bei mir gemeldet. Ich habe einen Vertrag bis 2022“, erklärte Glasner aber jüngst deutlich.

Eintracht Frankfurt

Makoto Hasebe hat noch nicht genug. Der 37-jährige Japaner verlängerte am Montag seinen auslaufenden Vertrag bis 2022. „Makoto Hasebe ist ein Bilderbuchprofi. Er arbeitet mit einem großartigen Fleiß an seinem Körper und ordnet alles dem Profifußball unter“, so Sportchef Fredi Bobic.

Bayer Leverkusen

Die Verantwortlichen der Werkself schauen sich nach einem neuen Innenverteidiger um. Laut dem ‚kicker‘ beschäftigt sich Bayer dabei auch mit Marvin Friedrich von Union Berlin.

Borussia Dortmund

Auch der BVB will die Abwehrzentrale verstärken. Laut einem Bericht der ‚Sport Bild‘ steht dabei Maxence Lacroix vom VfL Wolfsburg ganz oben auf der Wunschliste. Einem Transfer im Weg stehen könnte die Vertragslänge des jungen Franzosen: Bis 2024 ist er noch an die Niedersachsen gebunden, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht.

Union Berlin

Abgesehen vom kolportierten Interesse von Bayer Leverkusen an Marvin Friedrich war es eine ruhige Woche bei den Eisernen. Der Fokus liegt auf dem Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln am Samstag um 15:30 Uhr.

SC Freiburg

Roland Sallai hat seinen Vertrag verlängert. Zur genauen Laufzeit machen die Freiburg wie gewohnt keine Angaben. „Ich bin sehr froh, dass er den Vertrag verlängert hat. Er ist am richtigen Ort, fühlt sich wohl. Und er weiß auch, dass er sich noch entwickeln kann“, erklärte Trainer Christian Streich auf FT-Nachfrage.

VfB Stuttgart

Marc Oliver Kempf (26) steht beim VfB Stuttgart kurz vor der Verlängerung seines 2022 auslaufenden Vertrags. Das berichtet die ‚Bild‘. Der Bundesligist wolle dem Innenverteidiger zudem seine Ausstiegsklausel abkaufen.

Borussia Mönchengladbach

Die Fohlen konnten zwei wichtige Personalien abschließen. Innenverteidiger Nico Elvedi hat einen neuen Vertrag bis 2024 unterschrieben, Ersatztorhüter Tobias Sippel bis 2023.

2015 ➡️ 2023

✍️ Tobi Sippel bleibt Borusse! pic.twitter.com/geM3DtQtwP — Borussia (@borussia) March 11, 2021

TSG Hoffenheim

Die TSG bekundet laut der ‚Sport Bild‘ Interesse an Zidan Sertdemir. Aktuell läuft der 16-Jährige noch in der U19 des FC Nordsjaelland auf. Beheimatet ist der Däne im zentralen Mittelfeld.

Werder Bremen

Bei Werder steht im Sommer wohl ein größerer Umbruch vor der Tür. Viele etablierte Spieler haben nur noch Verträge bis 2022, Geschäftsführer Frank Baumann kündigte im ‚kicker‘ an, dass nicht alle bleiben werden. Weiter an der Seitenlinie wird aber Trainer Florian Kohfeldt stehen, ein Abschied ist laut der Sportzeitung „kein Thema“.

FC Augsburg

Beim FCA steht alles im Zeichen des heutigen Freitagabendspiels gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr). Im Rampenlicht steht dabei Lászlo Bénes, der von den Fohlen an die Fuggerstädter ausgeliehen ist. Augsburg attestiert der 23-Jährige „gute Chancen, etwas Zählbares mitzunehmen“, sofern man aus den Fehlern des vergangenen Spiels (1:2 gegen Hertha BSC) gelernt habe.

1.FC Köln

Beim Effzeh muss man sich eventuell nach einem neuen Ersatztorhüter umsehen. Die momentane Nummer zwei, Ron-Robert Zieler, ist einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge ein Kandidat beim FC Bayern, sollte Alexander Nübel den Rekordmeister tatsächlich auf Leihbasis verlassen. Ohnehin ist Zieler nur für die laufende Saison von Hannover 96 nach Köln verliehen.

Hertha BSC

Die Hertha muss für Wunsch-Sportvorstand Fredi Bobic doch eine Ablöse berappen, da Eintracht Frankfurt eine Vertragsauflösung mit dem 49-Jährigen ablehnt. Doch das hält die Alte Dame wohl nicht davon ab, ernst zu machen. Laut der ‚Bild‘ soll in den nächsten Tagen ein erster „Vorstoß“ erfolgen. Fünf Millionen Euro sind im Gespräch.

Arminia Bielefeld

Die Arminia plant bereits für die kommende Saison. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, haben sowohl Stürmer Janni Serra als auch Mittelfeldspieler Sebastian Vasiliadis Verträge bis 2024 bei den Ostwestfalen unterschrieben. Offiziell verkündet hat die Arminia noch nichts.

FSV Mainz 05

Christian Heidel hat den Verkauf von Toptorjäger Jean-Philippe Mateta verteidigt. Gegenüber der ‚Bild‘ stellt der Sportvorstand klar, dass der Stürmer den Verein verlassen wollte. Außerdem habe Mateta nicht zur Mainzer Spielweise gepasst.

Schalke 04

Die Knappen planen bereits für die zweite Liga. Eine Rolle beim Wiederaufstieg soll laut ‚Sky‘ auch Marcin Kaminski spielen, der aktuell beim VfB Stuttgart auf dem Abstellgleis steht. Im Schwabenland läuft der Vertrag des Innenverteidigers im Sommer aus. Zudem kochen die Gerüchte um Ralf Rangnick hoch. Der einstige Trainer könnte als Sportvorstand zurückkehren.