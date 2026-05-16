DFB: Sechs WM-Wackelkandidaten drehen plötzlich auf

Said El Mala (19/1. FC Köln)

Beim 1:5 gegen den FC Bayern hatte der FC eigentlich gar nichts zu melden, doch El Malas Treffer zum zwischenzeitlichen Anschluss war eine Augenweide: In der gegnerischen Hälfte eroberte der Offensivmann selbst den Ball und marschierte dann alleine los, schüttelte Konrad Laimer ab und schob an Manuel Neuer vorbei zu seinem 13. Saisontor ein. In der 80. Minute musste er verletzt ausgewechselt werden. Ob es das schon war mit dem WM-Traum?

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Tom Bischof (20/FC Bayern)

Auf der Gegenseite durfte Bischof erneut als Linksverteidiger starten und traf ebenfalls: Seine Weitschuss-Direktabnahme war technisch eine Augenweide. Dennoch wird es der DFB-U21-Kapitän schwer haben, noch auf den WM-Zug aufzuspringen. Links hinten und im zentralen Mittelfeld gibt es Konkurrenten mit wesentlich mehr Einsatzzeit.

Nadiem Amiri (29/Mainz 05)

Sein sehenswerter Treffer zum 2:0-Endstand gegen den 1. FC Heidenheim war Amiris 17. in Pflichtspielen dieser Saison. Nagelsmann hat eine hohe Wertschätzung für den variablen Mittelfeldmann, trainierte ihn schon zu Juniorenzeiten in Hoffenheim. Gut möglich, dass Amiris Name am Donnerstag im WM-Aufgebot auftaucht.

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Assan Ouédraogo (20/RB Leipzig)

Der vielseitige Mittelfeldmann verlor den WM-Zug in den vergangenen Wochen verletzungsbedingt etwas aus den Augen, machte nun aber nochmal mit einem feinen Fernschusstreffer gegen Borussia Mönchengladbach (1:4) auf sich aufmerksam. Ouédraogo war im November zum ersten und bislang einzigen Mal bei der A-Nationalmannschaft dabei, bleibt er gesund, gehört ihm die Zukunft.

Matthias Ginter (32/SC Freiburg)

Schon drei WM-Teilnahmen hat der Weltmeister von 2014 auf dem Konto. Und rechtzeitig zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko ist Ginter erneut in Topform. Gegen Ouedraogos Leipziger gelangen dem Innenverteidiger ein Tor und eine Vorlage.

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Jonathan Burkardt (25/Eintracht Frankfurt)

Nagelsmann sucht noch einen Mittelstürmer und machte sich in Frankfurt gegen den VfB Stuttgart (2:2) vor Ort ein Bild von Burkardt. Nach seinem Zoff mit Trainer Albert Riera saß der Blondschopf zunächst draußen, kam in der 61. Minute rein, holte einen Elfmeter raus, verwandelte selbst und in der Nachspielzeit auch noch einen weiteren zum Endstand. Joker-Qualitäten, die es bei der WM brauchen könnte. Burkardt beendet die Saison mit 13 Bundesliga-Toren in 22 Spielen. Starke Quote.