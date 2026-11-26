Harry Kane (33) und Ismael Saibari (25) stehen dem FC Bayern monatelang nicht zur Verfügung. Es findet sich aktuell also kein waschechter Mittelstürmer im Kader von Vincent Kompany wieder. Das sollte sich – insbesondere mit Blick auf die gestrige 1:2-Niederlage gegen den OSC Lille – schnellstmöglich ändern.

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Theoretisch müsste der FCB nicht mal bis zum Wintertransferfenster warten, um externe Verstärkung an Bord zu holen. Schließlich sind dieser Tage gleich drei prominente Stürmer vereinslos. FT analysiert, ob einer der großen Namen tatsächlich in München landen könnte.

Karim Benzema (38)

Im Sommer hat der Ballon d’Or-Sieger von 2022 seine Zusammenarbeit mit Al Hilal frühzeitig beendet. Allerdings ist der 97-fache französische Nationalspieler in Saudi-Arabien noch als Botschafter tätig. Dadurch erschwert sich eine potenzielle Rückkehr nach Europa. Insofern erscheint ein Engagement an der Säbener Straße eher unwahrscheinlich, obwohl Benzema sicherlich noch ein paar gute Spiele im Tank hätte.

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Anthony Martial (30)

Zuletzt war der Angreifer für den mexikanischen Spitzenklub CF Monterrey aktiv. Dort sammelte er in einem Jahr magere vier Scorerpunkte (ein Tor, drei Assists) in 20 Spielen. Seit Juli befindet sich Martial auf Vereinssuche, ein Wechsel zum FC Malaga kam nicht zustande. Demnach sollte auch der FC Bayern die Finger vom Franzosen (30 Länderspiele) lassen, der 2015 für 60 Millionen Euro von der AS Monaco zu Manchester United gewechselt war.

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Bei welchem vereinslosen Topstar sollte der FC Bayern einen Vorstoß wagen? Karim Benzema Anthony Martial Mauro Icardi Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Mauro Icardi (33)

Dass der Argentinier (acht Länderspiele) seit seinem Vertragsende bei Galatasaray noch bei keinem anderen Verein anheuerte, hat nach eigener Aussage nichts mit seiner Fitness zu tun. In seiner Karriere, in der Icardi unter anderem für Inter Mailand und Paris St. Germain stürmte, hat er 280 Tore in 517 Pflichtspielen erzielt. Auch beim FCB könnte der Rechtsfuß sicherlich den ein oder anderen Treffer beisteuern.