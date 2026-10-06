Blamierter Scheich vor City-Aus? | Doktor Messi geht als Gott

Verhängnisvolle Aussage

Der Skandal um Manchester City bewegt weiter die Medien auf der Insel. Klar scheint mittlerweile, dass die eingelegte Berufung der Skyblues kaum Aussicht auf Erfolg haben wird. Und das könnte abseits des finalen Urteils gewaltige Folgen haben. Politik- und Finanzexperte Christopher M. Davidson kündigt gegenüber ‚The Athletic‘ den Rückzug der Vereinseigentümer an: „Ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem sie weitermachen würden. Ich denke, dies würde in erster Linie unter politischen und kulturellen Gesichtspunkten betrachtet werden. Die Herrscherfamilie von Abu Dhabi würde das Gefühl haben, durch dieses Urteil in Verlegenheit gebracht und blamiert worden zu sein. Und der beste Weg, nach vorne zu schauen, wäre, jetzt zu verkaufen, um den Schaden zu begrenzen.“

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Das Fachportal erinnert in diesem Zusammenhang an die Übernahme des Klubs im Jahr 2008 durch Scheich Mansour, den Halbbruder des Emirs des Wüstenstaats. Der damals installierte Vorsitzende Khaldoon Al Mubarak versprach vollmundig: „Der Verein verkörpert gewissermaßen die Werte, für die wir als Abu Dhabi und als Scheich Mansour stehen. Wir sind uns bewusst, dass die Art und Weise, wie wir dieses Projekt angehen, der Welt viel darüber verrät, wer wir sind.“ Das lassen wir hier einfach mal so stehen.

Letzte Party im Monumental

In der heutigen Nacht von Dienstag auf Mittwoch (1 Uhr) läuft Lionel Messi ein letztes Mal für die argentinische Nationalmannschaft auf. Im Rahmen des Freundschaftsspiels gegen Benin wird der achtmalige Weltfußballer offiziell verabschiedet – in einem Rahmen, der seinesgleichen sucht. „Er tritt als Gott in den Ruhestand“, kündigt ‚The Athletic‘ an. „Es wird ein kraftvoller, einzigartiger Gefühlsmix sein. Emotionen und Nostalgie werden sich vermischen. Die Nummer zehn verabschiedet sich von der Nationalmannschaft in seinem Heimatland, mit 39 Jahren und vor seinem Publikum, in einer Nacht, die sich anders anfühlt als alle anderen. Der Beste aller Zeiten geht“, so die ‚Mundo Deportivo‘.

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Der argentinische Verband hat im Vorfeld keine genauen Details zu den Programmpunkten bekanntgegeben, doch die Erwartungen sind groß. „Heute Nacht ist Party im Monumental“, kündigt die ‚Gazzetta dello Sport‘ an. Abgesehen von allem, was im Monumental-Stadion passieren wird, gibt es auch ein Fan-Fest in Buenos Aires namens ‚Gracias Leo‘ für diejenigen, die keine Eintrittskarten ergattern konnten. Klar ist auch, dass der Superstar mit Geschenken überhäuft wird. Dazu gehört unter anderem die Ehrendoktorwürde der Universität der argentinischen Hauptstadt. Rektor Ricardo Gelpi lässt verlauten: „Messi ist ein Beispiel für Exzellenz, Beharrlichkeit, Bescheidenheit und ethisches Handeln bei der Ausübung seiner Tätigkeit sowie für sein Engagement für die nationale Vertretung der Argentinischen Republik.“