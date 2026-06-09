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Angebot: Grätscht der VfB die Bayern ab?

Der VfB Stuttgart blickt auf der Suche nach neuen Talenten nach Frankreich. Dabei könnten die Schwaben dem FC Bayern ein Talent wegschnappen.

von Dominik Sandler - Quelle: L'Équipe
3 min.
Sebastian Hoeneß ist voll im Fokus @Maxppp

Bei Paris St. Germain geht der Weg für Emmanuel Mbemba nicht mehr weiter. Der 18-Jährige hat das Vertragsangebot seines Klubs abgelehnt. Da sein Arbeitspapier Ende Juni ausläuft, ist der Innenverteidiger somit ablösefrei zu haben.

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Schon seit geraumer Zeit weckt Mbemba Begehrlichkeiten. Der FC Bayern hatte sich noch im Februar in der Pole Position befunden, inzwischen ist der Deutsche Rekordmeister genau wie Bayer Leverkusen aber ins Hintertreffen geraten. Laut der ‚L’Équipe‘ hat stattdessen unter anderem der VfB Stuttgart dem französischen U19-Nationalspieler ein Angebot unterbreitet.

Auch der Paris FC, Sturm Graz und die PSV Eindhoven sollen Mbemba einen Vertrag vorgelegt haben. Der FC Arsenal habe sich in der vergangenen Woche mit dem Linksfuß, der auch als Linksverteidiger spielen kann, getroffen. Die Gunners planen, Mbemba zu verpflichten und anschließend zu verleihen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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