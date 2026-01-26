Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Blitz-Abschied: Bayer erreichen Anfragen für Terrier

Martin Terrier könnte Bayer Leverkusen kurzfristig verlassen. Einige Anfragen liegen für den flexiblen Offensivakteur auf dem Tisch.

von Lukas Weinstock - Quelle: Fabrizio Romano | Gianluca Di Marzio
1 min.
Martin Terrier trainiert fokussiert @Maxppp

Nach seiner schweren Verletzung an der Achillessehne hat Martin Terrier noch nicht gänzlich zu alter Form zurückgefunden. Der 28-Jährige pendelt bei Bayer Leverkusen zwischen Startelf und Bank, was eigentlich nicht seinen Ansprüchen entspricht. Sucht Terrier daher noch im Winter das Weite?

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut Fabrizio Romano sind bei Bayer in den vergangenen Tagen Anfragen von zahlreichen Interessenten eingegangen. Demzufolge handelt es sich dabei um die SSC Neapel sowie nicht genannte spanische Klubs. Gianluca Di Marzio berichtet zudem vom Interesse englischer Mannschaften. Vor rund einem Monat hieß es, dass auch der Paris FC am Franzosen interessiert sei.

Für die Werkself ist Terrier entbehrlich. Eine Leihe kommt für Leverkusen jedoch nicht infrage, weshalb entsprechende Anfragen bis dato abgeblockt wurden. Gut möglich aber, dass der Poker bis zum Deadline Day am 2. Februar noch an Fahrt aufnimmt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Leverkusen
Neapel
Paris
Martin Terrier

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Neapel Logo SSC Neapel
Paris Logo Paris FC
Martin Terrier Martin Terrier
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert