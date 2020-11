Werder: Schmids „Zeit wird kommen“

Werder Bremens Sportchef Frank Baumann hat sich zur Personalie Romano Schmid (20) geäußert: „Romano hat sich bei Wolfsberg ein gutes Standing erarbeitet und davon im Spiel profitiert. Das muss er jetzt auch bei uns machen. Romano versucht, seine Situation zu verbessern. Er ist ungeduldig, aber nicht beleidigt. Seine Zeit wird kommen“, so Baumann gegenüber der ‚Deichstube‘. Schmid steht schon seit Anfang 2019 in Bremen unter Vertrag. Damals war der Mittelfeldspieler von Red Bull Salzburg gekommen, aber gleich zurück nach Österreich an den Wolfsberger AC verliehen worden.

Seitdem er im Sommer an die Weser zurückgekehrt ist, wartet Schmid nach wie vor auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz. Während der österreichische U21-Nationalspieler zu Saisonbeginn überhaupt nicht berücksichtigt wurde, stand er in den letzten drei Bundesliga-Spielen zumindest im Kader. Für eine Einwechslung reichte es noch nicht. Dennoch macht Baumann dem Youngster Mut. Am vergangenen Freitag gegen den 1. FC Köln (1:1) sei Schmid „eine Überlegung bei den Einwechslungen“ gewesen. „Wir haben immer gesagt, dass es bei Romano etwas dauern kann. Er entwickelt sich Schritt für Schritt weiter – und das ist gut so“, ergänzt der Werder-Manager.