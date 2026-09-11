FC Bayern: Kane-Lage komplizierter als gedacht

Am gestrigen Donnerstagabend traf Harry Kane (33) zum achten Mal infolge in einem Champions League-Spiel. Die leichten Ladehemmungen aus den ersten beiden Bundesligapartien dürften damit zu den Akten gelegt worden sein.

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Für die Gespräche über eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags gilt das noch nicht. „Es hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert in den letzten Tagen. Wir sind in Gesprächen“, ließ Vorstandboss Jan-Christian Dreesen im Anschluss an das 5:0 gegen Bodö/Glimt wissen. Die Wertschätzung für Kane ist riesig beim FC Bayern, das steht außer Frage. „Er hat heute wieder einmal gezeigt, dass er einer der Topstürmer in Europa und darüber hinaus ist. Und dass wir zurecht miteinander sprechen“, betont Dreesen.

In ein ähnliches Horn blies auch Kane selbst: „Es gab diese Woche Gespräche. Und wie ich schon sagte, ein Vertrag entsteht nicht über Nacht. So etwas braucht Zeit. Wir schauen, wie wir das Bestmögliche für alle Beteiligten schaffen. Und an dem Punkt sind wir.“

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Er rechne nicht damit, „dass wir es in den nächsten ein, zwei Wochen hinbekommen. Aber in den kommenden ein, zwei Monaten sind wir hoffentlich an dem Punkt, an dem wir sein wollen.“

Wie lange sollte der FC Bayern mit Harry Kane verlängern? Ein Jahr Zwei Jahre Zwei Jahre plus Option Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Komplizierte Gemengelage

Die künftige Vertragslänge scheint nach wie vor ein wesentlicher Knackpunkt zu sein. Mit seinen 33 Jahren sieht der Engländer sich noch nicht im Karriereherbst, über das Ziel WM 2030 sprach er in der Vergangenheit offen. In München muss man aber auch Vernunft walten lassen, denn ein gewisser Leistungsabfall wäre mit Mitte 30 sehr gut denkbar.

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Kane wiederum kann sich auch vorstellen, irgendwann noch einmal aus Europa heraus zu wechseln. Dem vierfachen Familienvater schwebt die nordamerikanische MLS, genauer Florida vor. In dieser Gemengelage muss in gegenseitiger Wertschätzung eine sinnvolle Lösung gefunden werden.