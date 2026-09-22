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UEFA Nations League

Enttäuschter Karaman zeigt sich kampflustig

von Martin Schmitz - Quelle: WAZ
1 min.
Kenan Karaman (r.) im Gespräch mit Trainer Miron Muslic @Maxppp

Kenan Karaman (32) wartet weiter auf sein Comeback in der türkischen Nationalmannschaft. Wie der Kapitän von Schalke 04 der ‚Westdeutschen Allgemeinen Zeitung‘ bestätigt, hatte er erneut vergeblich auf eine Nominierung durch Nationalcoach Vincenzo Montella gehofft, will aber weiter darum kämpfen: „Abgeschlossen habe ich mit der Nationalmannschaft nicht. Ich denke, mit guten Leistungen nach der Länderspielpause werde ich versuchen, noch einmal anzuklopfen für die Länderspiele im November.“

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Insgesamt stand der Angreifer in 31 Länderspielen mit dem Halbmondtrikot auf dem Platz. Dabei traf Karaman sechsmal. Seine bislang letzte Nominierung erhielt der Rechtsfuß im Juni 2023 gegen Wales (2:0), wurde dabei aber nicht eingesetzt. Nach einer Verletzung zu Saisonbeginn hat sich Karaman bei Schalke wieder ins Team gespielt, startete zuletzt zweimal.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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