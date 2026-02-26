Menü Suche
Kommentar 1
Offiziell Bundesliga

Köln bindet Torwart-Talent Marutzki

von Daniel del Federico
Pressekonferenz am Geißbockheim @Maxppp

Der 1. FC Köln hat Mikolaj Marutzki nochmal an den Verein gebunden. Wie die Domstädter offiziell mitteilen, verlängert der 19-Jährige sein im Sommer auslaufendes Arbeitspapier. Zur genauen Laufzeit des neuen Vertrags machte der Bundesligist keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Marutzki feierte in der vergangenen Saison mit der Kölner U19 den Gewinn der Deutschen Meisterschaft und ist bereits regelmäßiger Trainingsgast bei den Profis. Der junge Schlussmann freut sich über seinen neuen Kontrakt: „Ich bin unglaublich stolz und dankbar, meinen Vertrag bei diesem unglaublichen Club verlängert zu haben und freue mich auf die kommenden Aufgaben.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln
Mikolaj Marutzki

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Mikolaj Marutzki Mikolaj Marutzki
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert