Köln bindet Torwart-Talent Marutzki

Der 1. FC Köln hat Mikolaj Marutzki nochmal an den Verein gebunden. Wie die Domstädter offiziell mitteilen, verlängert der 19-Jährige sein im Sommer auslaufendes Arbeitspapier. Zur genauen Laufzeit des neuen Vertrags machte der Bundesligist keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Marutzki feierte in der vergangenen Saison mit der Kölner U19 den Gewinn der Deutschen Meisterschaft und ist bereits regelmäßiger Trainingsgast bei den Profis. Der junge Schlussmann freut sich über seinen neuen Kontrakt: „Ich bin unglaublich stolz und dankbar, meinen Vertrag bei diesem unglaublichen Club verlängert zu haben und freue mich auf die kommenden Aufgaben.“