Milan: Ibrahimovic bleibt vorerst in Schweden

Zlatan Ibrahimovic ist noch nicht wie von seinem Arbeitgeber AC Mailand gewünscht nach Italien zurückgekehrt. Laut dem Fernsehsender ‚Sky Sport Italia‘ weilt der Angreifer weiterhin in seiner schwedischen Heimat, um sich beim dortigen Erstligisten Hammarby IF, an dem der 38-Jährige Anteile hält, fit zu halten.

Die Rossoneri hatten die Profis zum 20. April zurückbeordert, da Anfang Mai die Liga wieder starten könnte und die einreisenden Spieler zunächst eine zweiwöchige Quarantäne absolvieren müssen. Ibrahimovic seinerseits will eine Quarantäne vermeiden und zunächst abwarten, ob die staatlichen Bestimmungen in den kommenden Tagen gelockert werden.