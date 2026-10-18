Fortuna Düsseldorf trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Alexander Ende und Co-Trainer Zlatko Muhovic. Vorerst übernimmt U23-Coach Jens Langeneke die Verantwortung. Fortuna verlor gestern mit 1:3 gegen den 1. FC Saarbrücken, in der 3. Liga stehen die Düsseldorfer auf Platz neun. Ende hatte erst im April beim damaligen Zweitligisten angeheuert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportvorstand Samir Arabi betont, man sei „nach eingehender Analyse zu der Überzeugung gelangt, dass wir jetzt einen neuen Impuls setzen müssen. Jens Langeneke kennt den Verein bestens und hat es sich mit seiner Arbeit und Leidenschaft verdient, die Mannschaft bis auf Weiteres zu übernehmen.“ Ende sagt: „Ich respektiere die Entscheidung des Vereins, bedauere sie aber auch gleichzeitig. Ich hatte den festen Glauben, dass die Arbeit und die Entwicklung der letzten Wochen uns zum gemeinsamen Ziel geführt hätten.“