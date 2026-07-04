Nachfolger steht bereit: Völler denkt an Rücktritt

Noch keine 24 Stunden ist es her, da hat Julian Nagelsmann sich auch offiziell vom DFB verabschiedet. Der Bundestrainer hat nach dem enttäuschenden Aus bei der Weltmeisterschaft seinen Hut genommen. Der Trainerwechsel hin zu Jürgen Klopp wird aber nicht die einzige Folge der fatalen WM bleiben.

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Sollte auch Rudi Völler den DFB verlassen? Ja, es braucht einen Neuanfang Nein, Völler ist zu wichtig Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Auch in Sachen Sportdirektor könnte sich beim DFB noch etwas tun. Laut ‚Sport1‘ denkt inzwischen Rudi Völler ernsthaft über einen Abschied nach und könnte diesen bereits in der kommenden Woche verkünden. Grund dafür sei das bevorstehende Engagement von Klopp, durch das Völlers Rolle wohl etwas anders ausfallen würde.

Kandidaten für die Nachfolge gibt es bereits. So wurde am gestrigen Freitag etwa Per Mertesacker im ‚ZDF Sportstudio‘ gefragt, ob er sich den Posten zutrauen würde. „Eines ist auch klar: Irgendwie mal beim DFB zu arbeiten, dem deutschen Fußball, dem ich auch so viel zu verdanken habe, irgendetwas zurückzugeben – dafür stehe ich natürlich zur Verfügung“, so Mertesacker über ein mögliches Engagement beim DFB. Auch Bastian Schweinsteiger hatte zuvor bereits in der ‚ARD‘ angekündigt, er würde sich vor einem Posten beim DFB „nicht drücken“, hoffe allerdings auf einen Verbleib Völlers.