Gustavo Varela hat das Interesse zahlreicher europäischer Topklubs geweckt. Nach Informationen von ‚Sky Italia‘ beobachtet auch der FC Barcelona die Leistungen des 21-jährigen Shootingstars vom FC Monza genau. Zuletzt wurden schon die SSC Neapel, der FC Arsenal, Borussia Dortmund und Inter Mailand mit dem Mittelstürmer in Verbindung gebracht. Laut ‚A Bola‘ steht eine Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro im Raum.

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Varela war im Sommer für zwei Millionen Euro plus Boni von Benfica Lissabon nach Monza gewechselt. Die Torquote des Portugiesen kann sich seitdem sehen lassen: 13 Tore in zwölf Pflichtspielen stehen zu Buche. Dazu ist er mit elf Toren zweitbester Torschütze der Serie A hinter Donyell Malen (27/AS Rom). Kürzlich wurde Varela zudem erstmals für die portugiesische A-Nationalmannschaft berufen.