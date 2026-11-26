Eliesse Ben Seghir (21) muss sich seine Einsätze bei Bayer Leverkusen erst verdienen. „Es besteht ja kein Zweifel an seiner fußballerischen Klasse. Er muss dem Trainer im Training und wenn er die Möglichkeit bekommt zu spielen, eben zeigen, dass er ihn aufstellen soll und dafür gibt es jeden Tag wieder eine Chance“, zitiert der ‚kicker‘ Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

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Ben Seghir wechselte im vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro von der AS Monaco nach Leverkusen, kommt seitdem aber nicht richtig in Fahrt. Dem Bericht des ‚kicker‘ zufolge muss der eigentlich so talentierte Offensivspieler seine Leistungen bis Weihnachten steigern, um eine Zukunft beim Bundesligisten zu haben. Für den Fall, dass das nicht gelingt, bringt der ‚kicker‘ eine Leihe zu einem weniger ambitionierten Verein ins Spiel.