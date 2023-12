Eintracht: Toppmöllers Plan für den Winter

Dino Toppmöller befürwortet Neuzugänge auf dem anstehenden Wintertransfermarkt, will die Verantwortlichen aber auch nicht unter Druck setzen. „Wenn du hohe Ziele hast, musst du versuchen, in allen Mannschaftsteilen sehr gut aufgestellt zu sein. Doch der Transfermarkt ist im Winter immer schwierig. Jeder Transfer muss ja auch Sinn und Verstand haben. Wir halten die Augen offen und die Verantwortlichen prüfen diverse Optionen“, erklärt der Eintracht-Trainer im Interview mit dem ‚kicker‘.

Nachgelegt werden soll in erster Linie in der Sturmspitze, dem zentralen Mittelfeld und möglichst auch in der Innenverteidigung. „Ich sage nicht, dass wir unbedingt vier neue Spieler holen müssen“, stellt Toppmöller klar. Aufgrund von einigen Abstellungen zum Afrika-Cup wäre der Kader im Januar aber andernfalls auf Kante genäht.