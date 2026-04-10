Mit Hintertür: Schlotterbeck verlängert beim BVB

Nico Schlotterbeck schwört Borussia Dortmund die Treue. Seinen Vertrag verlängert der Linksfuß bis 2031.

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Beinhalten soll der Deal nach Informationen des ‚kicker‘ jedoch jene Ausstiegsklausel, die bis zuletzt noch Gegenstand der Verhandlungen war. Die Höhe des für diesen Sommer bereits gültigen Passus bewege sich zwischen 50 und 60 Millionen Euro und gelte nur für wenige Klubs. Somit könnte Schlotterbeck zwar wechseln, zuletzt zeichnete sich aber nicht ab, dass ein absoluter Topklub einen konkreten Vorstoß wagt.

Trotz Ausstiegsklausel: Ist die Schlotterbeck-Verlängerung ein guter Deal für den BVB? Ja Nein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

BVB-Sportdirektor Ole Book sagt über den Deal: „Mit Nico haben wir einen der besten Innenverteidiger überhaupt in unseren Reihen. Sein Spiel mit dem und gegen den Ball, die Spieleröffnung, die Zweikampfführung, gepaart mit seiner Präsenz und Aggressivität auf dem Platz – all das macht ihn unglaublich wertvoll für uns. Wir sind uns sicher, dass wir zusammen mit Nico viel erreichen können bei Borussia Dortmund.“

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Schlotterbeck selbst erklärt: „Ich freue mich riesig, meinen Vertrag beim BVB verlängert zu haben. Dabei habe ich mir bewusst Zeit genommen, weil es für mich eine wichtige Entscheidung ist. Wir hatten zu jeder Zeit gute Gespräche und trotzdem war es für mich kein Prozess, der nach ein oder zwei Wochen schon abgeschlossen war. Die Verantwortlichen haben mir einen guten Plan aufgezeigt und ich weiß, was ich an dem Verein habe. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Borussia Dortmund Titel zu gewinnen.“

Einhergehend ist die Verlängerung laut dem ‚kicker‘ mit einer Gehaltserhöhung auf fixe zehn Millionen Euro, zuletzt war sogar von 14 Millionen die Rede gewesen.